بومبيو: نعمل عن كثب مع شركائنا الأوروبيين لبدء المحادثات بليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنهم يعملون عن كثب مع شركائهم الأوروبيين لمحاولة إعادة بدء المحادثات في ليبيا، مشيرا إلى أنه كان في العاصمة برلين قبل عدة أشهر.

وقال بومبيو في بيانه، إن “المهمة لا تزال من أجل وقف القتال، والحد من تدفق الأسلحة إلى ليبيا من أي مكان، سواء كان ذلك من الأتراك أو من الروس أو من أي طرف آخر، وتضييق رقعة النزاع العسكري، ومن ثم التوصل إلى حل سياسي، وتحقيق وضع سلمي مستقر في طرابلس وفي ليبيا عموما”.

وأضاف بومبيو: “ما زلنا نأمل في أن نتمكن من جمع كل الذين لديهم مصلحة هناك (ليبيا) على الطاولة لإجراء هذه المناقشات والتوصل إلى حل سياسي”، بحسب ما نشرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا.