بناء مدارس جديدة في إطار إعمار بنغازي

أخبار ليبيا24

تفقد مكتب المشروعات ببلدية بنغازي أعمال بناء أربعة مدارس تعليمية نموذجية جديدة بعدد من المناطق الواقعة ضمن النطاق الإداري للبلدية.

ويجري إنشاء هذه المدارس في مناطق سيدي خليفة والنواقية والكويفية وجردينة، ضمن إطار مشاريع إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي بهدف.

وتشتمل كل مدرسة على عدد 10 فصول و3 معامل رئيسية ومسرح كبير ومكتبة ومخزنين و3 ملاعب كرة القدم واليد والطائرة وعدد 14 دورة مياه وغرفة حارس أمن.

ويهدف بنائها إلى سد العجز في المدارس وتخفيف كثافة الطلبة في الفصول الدراسية بتلك المناطق الواقعة في ضواحي بنغازي.

وأكد مكتب المشروعات بالبلدية، أن سير العمل بهذه المدارس يسير بوتيرة جيدة، حيث يمكن استلامها مع بداية العام الدراسي القادم.