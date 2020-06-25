الورفلي يستأنف التدريبات مع الرجاء المغربي

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شارك المحترف الليبي، سند الورفلي، اليوم الخميس، في أولى التدريبات التي يجريها فريق الرجاء البيضاوي المغربي، منذ توقف النشاط الرياضي بالمغرب في شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأثبتت نتائج اختبارات الكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها اللاعبون والجهاز الفني والإداري في الفترة الماضية خلوهم من كوفيد19.

وتأتي هذه التدريبات التي جرت على أرضية ملعب “الوازيس” استعدادا لمباريات الدوري المغربي لكرة القدم في الموسم الجاري، والتي من المقرر استئنافها في 25 يوليو المقبل على أن تنتهي في 13 سبتمبر القادم.

ومن المقرر، أن تكون البداية بالمباريات المؤجلة على أن يتم بعدها لعب المواجهات المتبقية يوم 12 أغسطس المقبل وتنتهي في 13 سبتمبر.