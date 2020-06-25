المسماري: المعركة ضد الإرهاب والمطامع التركية لن تتوقف

أخبار ليبيا24

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم الخميس أن المعركة ضد الإرهاب والمرتزقة والمطامع التركية لغزو ليبيا لن تتوقف إلى حين تحرير كامل التراب الليبي وفرض السيادة الوطنية.

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري في بيان له، أن ما تم من إعادة الانتشار للقوات المسلحة هو من متطلبات المعارك السياسية والعسكرية.

وأوضح المسماري أن ما تم من إعادة الانتشار هو استجابة صادقة للمطالب الملحة من أشقائنا وأصدقائنا الحريصين على مصلحة الشعب الليبي، ودعوات المجتمع الدولي المتكررة ، لفتح الآفاق لعملية سياسية ، سنحرص كل الحرص ، على أن تؤدي إلى تسوية سلمية دائمة ومتينة ، قائمة على ثوابت شعبنا ومبادئه الراسخة.

وشدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة على ضرورة أن يكون ضمان وحدۃ ليبيا وسلامة أراضيها ، وحرية الشعب وحماية ثرواته ومقدراته ، وتحقيق الأهداف والغايات الوطنية النبيلة ، في مقدمة هذه التسوية التي نقاتل من أجلها.

وأشاد المسماري بجمهورية مصر ، قيادة وشعبا ، على تضامنها مع وحرصها على أمن واستقرار ليبيا ، وعلى الموقف التاريخي الشجاع للرئيس عبدالفتاح السيسي ، المعبر عن موقف الأمة العربية وليس مصر فحسب.

وحيا الناطق باسم القائد العام للقوات دولة الامارات العربية المتحدة ، والمملكة العربية السعودية ، والمملكة الأردنية الهاشمية ، ودولة البحرين، على مواقفهم المشرفة ، التي تعكس قوة التضامن العربي في وجه الإرهاب والتصدي للاستعمار.

وأشاد المسماري بالحراك الشعبي المدني الغاضب في تونس، الذي يقف إلى جانب الشعب الليبي ، ويتصدى بكل شجاعة لأي تحرك مشبوه يهدف الى إلحاق الضرر بأشقائهم الليبيين، وبموقف الجزائر الرافض للتدخل الأجنبي في الشأن الليبي ، ومساعيها الصادقة في إيجاد تسوية سلمية.

وحيا الناطق باسم القائد العام للقوات كل الدول التي تقف إلى جانب القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب والاستعمار، داعيًا الدول العربية الأخرى شعوبا وحكومات ودول الجوار وباقي دول العالم الساعية للسلام ، إلى عدم التردد في دعم الجيش الوطني الليبي ، في معركته المصيرية ضد الإرهاب ، وتعزيز كفاحه في التصدي للاستعمار.