الحويج يحيط عقيلة بنتائج زيارته لروسيا

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أحاط وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبد الهادي الحويج، اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بنتائج الزيارة التي أجراها مؤخرا إلى جمهورية روسيا الاتحادية.

والتقى رئيس مجلس النواب، في القبة، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبد الهادي الحويج.

وأطّلع الحويج، عقيلة بنتائج اتصالاته مع نظرائه العرب والمذكرة التي قدّمتها الخارجية للاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية، يوم الأربعاء، المعني بمناقشة الأزمة الليبية، كما بحثا المواقف الإيجابية لأغلب الدول العربية وسُبل وطرق تطوير العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة والتي تقف وتدعم خيارات الشعب الليبي.

وخلال اللقاء جرى التأكيد على دعم إعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين للبدء في عملية سياسية شاملة لإنهاء الأزمة الليبية، والتأكيد على دور الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والمرتزقة والعدوان الأجنبي وإنهاء المليشيات وجمع السلاح.