الاتحاد الليبي يبدأ الإعداد لإقامة الدوري الممتاز الإعداد لإقامة الدوري الليبي الممتاز في حال استقرار الوضع الأمني والصحي

أخبار ليبيا 24 – خاص

يستعد الاتحاد الليبي لكرة القدم للبدء في إعداد مقترح لإطلاق مسابقة الدوري الليبيي الممتاز لكرة القدم .

وقال عضو المكتب التنفيذي يونس الكزة إن الاتحاد الليبي سيشرع في الإعداد لإقامة الدوري الليبي الممتاز في حال استقرار الوضع الأمني والصحي في ليبيا .

الكزة أضاف – لأخبار ليبيا 24 – المقترح الآن هو إقامة دوري منظم وبشكل رسمي .

وكان الدوري الليبي لكرة القدم قد ألغي بشكل رسمي في أبريل من عام 2019 بعد قرار من لجنة المسابقات بسبب الأحداث الأمنية غير المستقرة التي شهدتها العاصمة طرابلس فيما لم تقام نسخة 2019 -2020، بسبب رفض عدد من الأندية إقامة الدوري .