الإمارات تعلن تضامنها مع فرنسا قرقاش نحن مع فرنسا في مواجهة الأعمال العدوانية لتركيا

أخبار ليبيا 24

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، دعم بلاده لفرنسا، ضد سلوك تركيا، واستهدافها لسفينة تابعة للبحرية الفرنسية، ضمن مهمة لحلف الناتو.

قرقاش ذكر في تدوينة له، عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الإمارات تتضامن مع فرنسا في مواجهة التصريحات والأعمال العدوانية المستمرة من تركيا.

وأكد أن فرنسا تدين بشدة سلوك تركيا الخطير، في استهداف سفينة تابعة للبحرية الفرنسية ضمن مهمة لحلف الناتو، لفرض حظر للسلاح أقرته الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون، إن الأزمة البحرية الأخيرة بين فرنسا وتركيا في منطقة البحر الأبيض المتوسط، محل تحقيق من قبل حلف الناتو، للحكم على الوضع الحالي الذي اعتبره لا يُطاق، لافتًا إلى أن حلف الناتو في حالة موت سريري، بسبب الحادثة الأخيرة بين السفن التركية والفرنسية قبالة سواحل ليبيا عندما حاولت سفن إيرني تفتيش سفينة تحمل سلاح إلى مصراتة.

وتابع الرئيس الفرنسي “موقفنا سيكون في غاية القسوة تجاه تصرفات تركيا في ‫ليبيا.. لن نتسامح مع ما تقوم به هناك، أما مخاوف ‫مصر من التوغل التركي هناك مشروعة”.