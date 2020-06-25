ارتفاع عدد الإصابات بكورونا وتسجيل حالات شفاء ووفاة واحدة ارتفاع إجمالي الإصابات إلى "670" منها "514" حالة نشطة

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 31 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد، و 6 حالات شفاء وتسجيل حالة وفاة جديدة .

وأشار المركز إلى أن الحالات الجديدة 5 منها في سبها، و 8 في طرابلس، و 5 في بن جواد، و6 في مصراتة، و 5 في البيضاء إضافة إلى حالتين في منطقة تندميرة .

وبنتائج الحالات الأخيرة ارتفعت إجمالي الإصابات عند 670 إصابة منها 514 حالة نشطة، فيما ارتفعت حالات الشفاء عند 138 حالة، إضافة إلى تسجيل 18 حالة وفاة .