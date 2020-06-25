إعفاء الفاخري من مهام هيئة الإعلام والثقافة الثني يعفي الفاخري من مهام هيئة الإعلام والثقافة

أخبار ليبيا24

أعفى رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، اليوم الخميس، رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة، جمعة الفاخري، من مهام منصبه.

ونص القرار على إعفاء جمعة الفاخري من مهامه كرئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني، والعمل بالقرار من تاريخ صدوره.

ولم يشر القرار إلى تكليف رئيس جديد للهيئة العامة للإعلام والثقافة. وكُلف جمعة الفاخري بديلا عن خالد نجم كرئيس لهيئة الإعلام والثقافة، أبريل 2018.