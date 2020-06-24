8 وفيات و17 إصابة بسبب حوادث السير في بنغازي
أخبار ليبيا24
أصدر قسم المرور والتراخيص بنغازي التابع لوزارة الداخلية في الحكومة الليبية إحصائية بعدد حوادث الطرق التي وقعت في النصف الأول من شهر يونيو الجاري في المدينة.
وكشف قسم المرور والتراخيص بنغازيأن إجمالي الحوادث في الفترة المذكورة بلغت 52 حادث سير، مؤكدًا أن هذه الحوادث تسببت في وفاة 8 مواطنين و17 إصابة بلغية.
وأضاف قسم المرور والتراخيص بنغازي أن 8 أشخاص تعرضوا لإصابات بسيطة، موضحًا أن 26 حادث تسببت في إتلاف السيارات فقط.
من جهة أخرى أعلن قسم المرور والتراخيص بنغازي أن إجمالي المستندات المضبوطة ومخالفات السرعة بلغت 193 مستند إضافة إلى تسجيل 400 مخالفة .
وبحسب قسم المرور بنغازي تم حجز 58 مركبة فيما لم يسجل ضبط أي أجنبي من دون مستندات.