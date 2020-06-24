8 وفيات و17 إصابة بسبب حوادث السير في بنغازي

8 وفيات و17 إصابة بسبب حوادث السير في بنغازي

أخبار ليبيا24

أصدر قسم المرور والتراخيص بنغازي التابع لوزارة الداخلية في الحكومة الليبية إحصائية بعدد حوادث الطرق التي وقعت في النصف الأول من شهر يونيو الجاري في المدينة.

وكشف قسم المرور والتراخيص بنغازيأن إجمالي الحوادث في الفترة المذكورة بلغت 52 حادث سير، مؤكدًا أن هذه الحوادث تسببت في وفاة 8 مواطنين و17 إصابة بلغية.

وأضاف قسم المرور والتراخيص بنغازي أن 8 أشخاص تعرضوا لإصابات بسيطة، موضحًا أن 26 حادث تسببت في إتلاف السيارات فقط.