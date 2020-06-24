1.6 مليار دينار الميزانية التشغيلية للكهرباء في 2019
أخبار ليبيا24
أعلن ديوان المحاسبة في طرابلس أمس الثلاثاء، أن القيمة الميزانية التشغيلية للشركة العامة للكهرباء خلال العام الماضي 2019 بلغت 1.6 مليار دينار.
وأضاف ديوان المحاسبة أن الميزانية التشغيلية للكهرباء توزعت على المرتبات وما في حكمها ومواد تشغيل المحطات وقطع الغيار والصيانة إضافة إلى مواد ومستلزمات التشغيل والمصرفات الخدمية ومشتريات الطاقة مع المصروفات الرأسمالية والسنوات السابقة.
وأكد الديوان خلال ملاحظاته حول أداء الكهرباء عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن الشركة ليست دقيقة بتقديراتها في إعداد الموازنة التقديرية إضافة إلى عدم اتباعها لسياسة الاقتصاد في الإنفاق.
وأشار ديوان المحاسبة إلى أن الإيرادات الخاصة بالشركة خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت 716.3 مليون دينار، مؤكدًا بأن الشركة لم تعمل على انتهاج سياسة واضحة للحصول على إيراد جيد مع الشركات والجهات العامة.
وأوضح ديوان المحاسبة أن المصارف التجارية لم تعمل على خصم الأقساط الخاصة بالمستهلكين لصالح الشركة، إضافة إلى تأخر إجراء عملية المقاصة لتسوية الديون بين الجهات العامة وشركة الكهرباء.
وأفاد بأن الفاقد التجاري منذ العام 2017 إلى غاية ديسمبر من 2019 بلغت قيمته بالأموال حوالي 1.2 مليار دينار ما يعادل 27 مليون ميغاوات.
ولفت ديوان المحاسبة إلى ان التوصيلات غير الشرعية التي وصل عددها إلى 300 ألف من بين الأسباب التي رفعت الفاقد التجاري لهذا المستوى.