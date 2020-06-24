وضع حجر الأساس لمعهد الدراسات المصرفية بشحات
المشروع سيكون ملكًا لمصرف ليبيا المركزي
أخبار ليبيا 24 – خاص
احتضنت قاعة المجلس البلدي شحات توقيع عقد إنشاء معهد الدراسات المصرفية والمالية وعدد ثلاث وكالات مصرفية بمدينة شحات .
وحضر توقيع العقد عميد وأعضاء بلدية شحات . ومدير الأدارة القانونية بالبلدية، إضافة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس هيئة الرقابة الأدارية، ووكيل وزارة المالية بالحكومة الليبية، ومندوبي شركة النهر لتصنيع الأنابيب .
هذا وسيكون المشروع ملكًا لمصرف ليبيا المركزي وسيتم تنفيذه بواسطة شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء .
وعقب توقيع العقد انتقل الحاضرون إلى الأرض التي سيتم عليها بناء المشروع وتم وضع حجر الأساس الخاص بالمشروع .