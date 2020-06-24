مكافحة كورونا طبرق تجري مسح عشوائي لأكثر من 650 مواطن
أخبار ليبيا 24 – خاص
قال عضو اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا في طبرق عبدالمنعم أسويكر اليوم الأربعاء إن اللجنة أجرت مسحًا عشوائيًا لأكثر من 650 مواطن بناءً على تعليمات اللجنة الاستشارية العليا.
وأضاف أسويكر في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ :”باشرنا بحملة المسح العشوائي في مدينة طبرق بأخذ مسحة من الأنف والبلعوم وإجراء التحاليل على هذه العينات العشوائية”.
وأوضح عضو اللجنة الطبية الاستشارية أن الأحياء المستهدفة في طبرق هي الأحياء القديمة والعشوائية، مؤكدًا العدد المستهدف لهذه العينات من 500 إلى 700 مواطن.
وأشار أسويكر إلى أن الحملة تأتي وفقاً لترتيبات منظمة الصحة العالمية والتي تحدد عن طريق “قوقل” للتأكد من خلو المدينة من فيروس كورونا.
وأفاد عضو اللجنة أن المسح عشوائي بمعنى الكلمة يعني اختيار الأحياء والمنازل والأشخاص يتم بطريقة إحصائية عشوائية بحتة، والغرض من المسح العشوائي هو معرفة الحالة الوبائية لمدينة طبرق وضواحيها.
وبين أسويكر أن من أهداف المسح معرفة ما إذا كان هناك أشخاص تعرضوا للإصابة من قبل أم لا بمعنى تصديق أو تكذيب الشائعة التي تقول أن الليبين تعرضوا للإصابة بالفيروس في بداية الشتاء.
وطالب عضو اللجنة سكان طبرق التعاون مع الفرق المكلفة لسحب هذه العينات وأن يرتقي وعي المواطن بأن السحب لغرض الدراسة والتأكد من سلامة المدينة وسكانها وأنه ليس عيبًا أو مصدر إزعاج.