كورونا.. تسجيل 4 وفيات وإصابة 44 حالة جديدة بليبيا

أخبار ليبيا24 – صحة

سجل المركز الوطني لمكافحة الامراض في ليبيا، أمس الثلاثاء، وفاة 4 حالات جراء فيروس كورونا المستجد، منها 3 وفيات في مدينة سبها وواحدة في طرابلس.

وتعد هذه أكبر حصيلة يومية لعدد وفيات فيروس كورونا في ليبيا منذ ظهور الفيروس بالبلاد في 24 مارس الماضي، ليرتفع عدد الوفيات في ليبيا إلى 17 شخص.

كما أعلن المركز في بيانه أمس، تسجيل إصابة 44 حالة بفيروس كورونا منها 26 حالة جديدة و18 حالة لمخالطين، مؤكدا تماثل 16 حالة للشفاء من الفيروس.

وقال المركز في بيان، إنه تسلم 775 عينة من طرابلس وسبها وبنغازي ومصراتة للكشف عن فيروس كورونا ليتبين سلبية 731 عينة بينها 16 حالة شفاء، وظهور نتائج 44 عينة إيجابية.

وأوضح المركز، أن هذه الإصابات سجلت منها 9 حالات في طرابلس، و10 حالات بمنطقة الأبيار، و10 أخرى في مدينة إجدابيا، و6 إصابات بمصراتة، و4 حالات في كل من سبها وبن جواد، إضافة إلى حالة إصابة واحدة في بنغازي.

وبهذا يرتفع عدد إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى 639 إصابة، منها 490 حالة لازالت نشطة و132 حالة تماثلت للشفاء، بحسب ما احصائية المركز الوطني لمكافحة الامراض.