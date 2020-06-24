دي مايو يؤكد للسراج أهمية العودة إلى المسار السياسي وزير الخارجية الإيطالي يبحث مع فائز السراج مستجدات الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو، خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، على أهمية العودة للمسار السياسي ورفض التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

جاء ذلك خلال زيارة دي مايو إلى طرابلس اليوم الأربعاء واجتماعه مع السراج، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا وعدد من ملفات التعاون المشترك، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة عملية “إيريني” الأوروبية لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، حيث جدد السراج في هذا الإطار تأكيده على ضرورة أن تكون العملية شاملة متكاملة براً وجواً وبحراً.

وتناول الطرفان في الاجتماع موضوع إغلاق المواقع النفطية، مؤكدان على الضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط الذي يمثل ثروة الليبيين جميعاً ومصدر دخلهم.

على صعيد أخر، بحث الاجتماع ملف الهجرة غير الشرعية وتطوير التنسيق المشترك للتصدي لهذه الظاهرة، إضافة إلى الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا، وأهمية استمرار التعاون بين ليبيا وإيطاليا في مواجهة الوباء.

من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” عن مصادر قولها، إن المسؤولين بحكومة الوفاق الوطني قدموا إلى وزير الخارجية الإيطالي سلسلة مقترحات لتعديل مذكرة التفاهم بشأن الهجرة الموقعة في العام 2017، بحسب ما نقلته عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

وأضافت المصادر، أن سلسلة المقترحات جاءت في وثيقة مكونة من 7 صفحات اعتبرتها “تلبي الطلبات التي تقدمت بها الحكومة الإيطالية، وبشكل خاص الوزير دي مايو لحكومة طرابلس”.

وذكرت أن “ليبيا ملتزمة بمساعدة المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في مياهها، السهر على الاحترام الكامل للاتفاقات الدولية من خلال منح الحماية الدولية للمهاجرين طبقًا لما حددته الأمم المتحدة”.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي في مؤتمر صحفي عقده عقب عودته من الزيارة، إن أنه تلقى خلال زيارته إلى طرابلس الاقتراح الليبي بإعادة النظر بمذكرة التفاهم الموقعة العام 2017 بشأن الهجرة، من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وقال دي مايو، إنه سيجرى اجتماعا للجنة الفنية بين ليبيا وإيطاليا لبدء المفاوضات ومناقشة تعديل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن الهجرة سيكون في الثاني من يوليو المقبل، موضحا أن المقترح الخاص بتعديل مذكرة التفاهم حول الهجرة، الموقعة مع طرابلس يسير بالاتجاه الصحيح.