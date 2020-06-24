دراسة إمكانية عودة النشاط الرياضي بطرابلس

مناقشة الإجراءات الواجب توافرها في حالة استئناف النشاط

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أخبار ليبيا 24 – خبر

تناول مدير إدارة شؤون الرياضة ورئيس لجنة الأزمة بحكومة الوفاق حسين البوسيفي مع عدد من الخبراء والمختصين بفيروس كورونا إمكانية عودة النشاط الرياضي وفق خطة محكمة، يراعى فيها الاحتياطات والإجراءات الصحية والوقائية .

و جاء هذا خلال اجتماع ضم أعضاء لجنة الأزمة المكلفة من الهيئة العامة للشباب والرياضة ومندوب عن اللجنة الأولمبية .

وناقش الاجتماع الإجراءات الواجب توافرها في حالة استئناف النشاط الرياضي في ظل المتغيرات اليومية لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية .

هذا و استعرض الاجتماع تجربة عدد من الدول في هذا الشأن، وتحديد الدور الواجب القيام به من جانب الهيئة في هذا الملف.

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