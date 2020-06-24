تصفية أحد عناصر المليشيات في طرابلس

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أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن أحد عناصر مليشيا “السرية الأولى – مكتب أبوسليم ” المليشياوي علي الشحومي الملقب “بريكوبه”  تمت تصفيته أمام مقر الهجرة غير الشرعية في منطقة المشروع في طرابلس.

وأوضح المصدر أن منفذ عملية التصفية مليشياوي آخر من ذات المليشيا ويدعي ( قاقا ) وهو تشادي الأصل، لافتا إلى أنه لم يتم التثبت من سبب عمليه القتل إلا أن مشاجرة مسلحة وقعت بينهم صباحا قبل أن يقدم ” قاقا ” بتصفية ” بريكوبه” .

وأشار المصدر إلى أن المليشياوي علي بريكوبة سئ السمعة وقد خاض مواجهات ضد القوات المسلحة العربية الليبية في محاور طرابلس.

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