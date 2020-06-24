تسييري طبرق يغلق مقاهي ومطاعم بمنطقة سوق العرب

أخبار ليبيا 24 – خاص

أغلق رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الأربعاء عدد من المقاهي والمحلات والمطاعم بمنطقة سوق العرب لمخالفتها الصحية والإدارية

وقاد بوالخطابية رفقة عضو المجلس هاشم أمصادف وعدد كبير من رجال الحرس البلدي حملة تفتيشية لعدد من مقاهي “الأرجيلة” التي تديرها العمالة الوافدة والذين تمت إحالتهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكد ئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق على استمرار الحملة على كل المحلات وسيتم فرض الغرامات على أصحاب المحلات التي تعمل بدون وجود رخص تجارية.

يشار أن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق قد أغلق سوق العرب خلال الأشهر الماضية لوجود الكثير من المخالفات من التجار الوافدين المتواجدين داخل السوق.