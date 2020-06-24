بحث إمكانية عودة النشاط الرياضي بليبيا

أخبار ليبيا24

بحث مدير إدارة شؤون الرياضة بهيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق، حسين البوسيفي، مع عدد من الخبراء والمختصين بفيروس كورونا، إمكانية عودة النشاط الرياضي وفق خطة محكمة، يراعى فيها الاحتياطات والإجراءات الصحية والوقائية.

وضم الاجتماع أعضاء لجنة الأزمة المكلفة من الهيئة العامة للشباب والرياضة ومندوب عن اللجنة الأولمبية، حيث ناقشوا الإجراءات الواجب توافرها في حالة استئناف النشاط الرياضي، في ظل المتغيرات اليومية لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

واستعرض الاجتماع تجربة عدد من الدول في هذا الشأن، وتحديد الدور الواجب القيام به من جانب الهيئة في هذا الملف.