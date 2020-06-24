باشاغا يسلم للأتراك قائمة بالميليشيات المراد التخلص منها المليشيات هي النواصي، وباب تاجوراء،و الأمن المركزي بوسليم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد مصدر أمني مُطلع، أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، سلم الأتراك قائمة أولية بأسماء عناصر الميليشيات المراد التخلص منهم، وذلك تنفيذاً للأوامر الأمريكية الصادرة بالتخلص من الميليشيات.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن إسمه، في تصريحات صحفية، أن القائمة تضم 34 اسماً من عناصر الميليشيات في مدن طرابلس والزاوية وصبراتة.

واستنكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في طرابلس السيطرة المطلقة للنظام التركي على غرب البلاد، قائلين “مللنا من أن نكون لعبة في يد الأتراك ولا يمكننا التصرف إلا بإذن منهم وانتظار موافقتهم.. يجب أن نكون مستقلين عن أي طرف خارجي”.

يأتي هذا التصريح بعد كشف تفاصيل الزيارة الخاطفة للوفد الأمريكي المتكون من قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” ستيفن تاونسند، والسفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند والمرافقين لهم، إلى مدينة زوارة، ولقائهم رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا .

حيث كشف مصدر دبلوماسي مُطلع، أن الوفد الأمريكي ناقش مع باشاغا حل كافة المليشيات المسلحة وفق الاتفاق التي تم عند زيارته إلى واشنطن.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لدواعي أمنية، أن من البداية ستكون حل كلا من (النواصي، باب تاجوراء، الأمن المركزي بوسليم “غنيوة الككلي”)، إضافة إلى إعادة هيكلة مليشيا الردع.

وأفاد أن الوفد عبر للسراج وأعضاء الوفاق عن قلقه من التواجد الروسي في ليبيا، وشدد على ضرورة وقف القتال والرجوع إلى طاولة المفاوضات.

وأشار المصدر، إلى أنه بعد التدخل الأمريكي لحسم الصراع أملت الأخيرة تعليماتها على من أسماهم “البيادق” في شرق وغرب ليبيا، بأن تكون سرت العاصمة الإدارية لليبيا، وأن تكون خالية من أي تواجد عسكري بأي شكل، على أن يقتصر تأمينها علي أفراد من الشرطة التابعة لحكومة الوفاق.

وكشف المصدر، أن التعليمات الأمريكية تضمنت أن ينتقل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق من مقراتهم في طرابلس إلى سرت لمزاولة أعمالهم منها، مضيفاً أن تم التفاهم على أن يتم فتح الحقول والموانيء النفطية بآلية وترتيبات جديدة بحيث يتم فتح حساب جديد تودع فيه إيرادات النفط ويقسم بالتساوي بين حكومتي الشرق، والغرب.

وقال باشاغا، في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “اجتماع إيجابي مع السفير الأمريكي وقيادة الأفريكوم، وكانت وجهات النظر متوافقة بشأن دعم جهود الأمن والاستقرار والاقتصاد في ليبيا وتعزيز العمل المشترك بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والولايات المتحدة الأمريكية بالخصوص”.

وأكد باشاغا، أن الحل السياسي هو الخيار الوحيد للأزمة الليبية، قائلا “الهزيمة العسكرية للمعتدي زادت من توافق الآراء مع الولايات المتحدة بأن الحل السياسي هو الخيار الوحيد لحل الأزمة الليبية، وهذا ما يؤكد أن العقلية الانقلابية العدوانية تهدم ولا تبني، حسب وصفه ”.

وحاول باشاغا أن يستثنى تركيا من التدخلات الأجنبية المرفوضة في ليبيا، قائلا “اتفق المجتمعون على ضرورة إنهاء التدخلات الأجنبية غير الشرعية، ودعم سيادة ليبيا ووحدة أراضيها من أي تهديدات خارجية، والعمل على تفكيك المليشيات الخارجة عن القانون كونها أحد أسباب عدم الاستقرار ودعم جهود حكومة الوفاق الممثل الشرعي لدولة ليبيا”.