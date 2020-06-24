المسماري :نرحب بتصريحات الرئيس التونسي الأخيرة

أخبار ليبيا 24

كشف الناطق باسم قائد الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري عن أن دولة تركيا تحاول التغلغل في عدد من الدول الأفريقية مثل النيجر وتشاد ومنطقة القرن.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك قطعا بحرية تركية عسكرية قبالة السواحل الليبية، مؤكدا أن الجيش الوطني الليبي جاهز للتعامل مع أي حالة طارئة في أي وقت.

وأشار إلى أن دولة تركيا بأوامر من رجب أردوغان تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا، مستدركا أنه ” نرحب بتصريحات الرئيس التونسي الأخيرة بشأن ليبيا”.

وحيا المسماري، موقف الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي قال، إن “شرعية الوفاق مؤقتة”، منددا بموقف رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الذي قال إن “لديه سيطرة على مناطق في تونس، وهو الآن من يثير المتاعب ضد الرئيس التونسي”.

واتهم اللواء المسماري الرئيس التركي رجب أردوغان بالعمل لصالح أجهزة مخابرات تابعة لدول أخرى لم يسمها، وأنه (أي أردوغان) لا يعمل لصالح الشعب التركي”، مؤكدا أنه يتحدى رغبة المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار في ليبيا.