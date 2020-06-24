القبض على مصاب بكورونا في بنغازي حاول الاختباء

القبض على مصاب بكورونا في بنغازي حاول الاختباء فرق الرصد والنجدة استطاعت التوصل لسكن الشخص المصاب وألقت القبض عليه

أخبار ليبيا24

ألقت فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالغرفة المركزية لمكافحة كورونا صحبة عناصر شرطة النجدة في بنغازي اليوم الأربعاء القبض على شخص ثبتت إصابته بمرض كوفيد19 بعدما رفض التجاوب وحاول الاختباء.

وأفادت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة كورونا، أن عملية القبض جاءت بعد ورود بلاغ من معمل كوفيد19 عن شخص مصاب وعدم تمكنهم من الاتصال به، وذلك بعد أن أقفل هاتفه ولم يتجاوب معهم.

وأضافت، خرجت إحدى الفرق صحبة قسم النجدة، وبعد التحري تم الحصول على المعلومات الأولية عن الحالة وتحديد سكنها، والانتقال إليه ألقي القبض عليه وتم وضعه بمستشفى الهواري العام، كما جرى حصر المخالطين وجلبهم لقسم العزل بمركز بنغازي الطبي.

وأشارت إلى أن الفرق لازالت مستمرة في أعمال الرصد والتقصي والاستجابة السريعة.