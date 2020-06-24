الغرياني يواصل من تركيا إصدار الفتاوى المحرضة

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لازال المفتي المعزول، الصادق الغرياني، يصر على إصدار الفتاوى التي تأتي دائما لتأجيج الوضع السياسي في ليبيا وإثارة العداوات بين الليبيين، كان آخرها فتوته بتحريم بيع السلع التموينية إلى مدن ومناطق الشرق ليبيا، لدعمها للجيش الوطني الليبي.

وقال الغرياني، في فتوى موجه إلى تجار السلع التموينية بالغرب الليبي، “إذا أنت مولت أهل الحق فأنت مجاهد وإذا أنت مولت أهل الباطل فأن في جبهة الباطل، وإذا فعلت ذلك فأنت تمول أهل الباطل الذين يقاتلون أهل الحق في طرابلس وقاتلوهم في بنغازي ودرنة”.

وأضاف الغرياني، الذي يبث فتواه عبر قناة التناصح من داخل الأراضي التركية، “عليك أن تكف فإن هذا من أخطر الأمور، وما عملته في السابق فعليك أن تندم منه وما اكتسبته من مال فعليك أن تتخلص منه بمقادير”.

وهذه ليست أول مرة يطلق فيها الغرياني الفتاوى الغريبة، والتي اعتاد على إصدارها لإباحة القتل والتكفير لكل من خالف جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.

وحذّر الشيخ أحمد عبد الحفيظ، رئيس اللجنة العليا للإفتاء في بالحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي، من خطورة الفتاوى الصادرة عن الغرياني، حيث أكد أنه “يتبنى ويعتنق الأفكار التكفيرية المنحرفة وأن فتواه حول تكفير جنود الجيش الوطني الليبي تعد تكفيرا صريحا لا يقبل التأويل”.

وكان الغرياني، قد أفتى بتحريم تكرار الحج والعمرة ودفع أموالها لمليشيات الإسلام السياسي المسلحة لقتال الجيش الوطني الليبي، بالإضافة إلى فتوى عدم جواز الصلاة لمن يدعو لنصرة الجيش الليبي.