السيسي يؤكد تمسك مصر بموقفها اتجاه الأزمة الليبية

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على موقف بلاده المتعلق باحتواء الأزمة في ليبيا من خلال تثبيت وقف إطلاق النار ووضع الضمانات اللازمة لذلك، بحسب ما نقل المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وذكر راضي، وفق ما نشر على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، أن الرئيس المصري أكد إلى جانب ذلك تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع في ليبيا، بما يفتح الآفاق نحو الوصول إلى حل سياسي شامل.

جاء ذلك خلال اجتماع السيسي اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وكلٍ من وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والموارد المائية والري، والعدل، والمالية، والداخلية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقد اطلع السيسي المجتمعين على مستجدات القضية الليبية، وشدد على استمرار السعي نحو تحقيق هدف استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لفرض الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي، وكذلك صون الأمن القومي المصري بالعمق الغربي.