الأولمبية الليبية تحتفل باليوم الأولمبي العالمي

أخبار ليبيا24

احتفلت اللجنة الأولمبية الليبية الثلاثاء باليوم الأولمبي العالمي وذلك إحياءً وتذكيراً بتأسيس اللجنة الأولمبية الدولية في جامعة السريون المتأسسة عام 1894م والتي انطلقت ألعابها الحديثة في 1896م من مدينة أثينا.

وفِي بيان لها بالمناسبة هنأت اللجنة الأولمبية الليبية كافة الرياضيين والمنتسبين للجنة الأولمبية مؤكدة على ضرورة العمل على مساعدة وتشجيع الجميع على رفع لياقتهم واتباع نظام صحي والتحفيز على ممارسة الرياضة.

ودعت اللجنة الأولمبية الليبية كافة الرياضيين والأولمبيين للتفاني في تجسيد القيم الأولمبية والحرص على تحقيق الأهداف السامية للرياضة.

وطالبت الأندية والاتحادات والمؤسسات والرياضيين للالتزام بالميثاق الأولمبي وتطبيق اللوائح المنظمة للنشاط الرياضي والعمل على توسيع قاعدة النشاط .

وشددت اللجنة الأولمبية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا مع الالتزام بالتدريبات المنزلية في هذه الظروف.