الإرهاب.. مطرقة مدمرة للحياة

أخبار ليبيا24-خاصّ

ليس هناك شيء مدمّر للحياة أكثر من الإرهاب الذي يشكل تهديدا كبيرا للإنسان وحقه في الحياة والعيش في أمن واستقرار، وبالتالي فقد أصبحت مكافحته من المسؤوليات الجوهرية للدول على اختلافات أنظمتها وسياساتها ودياناتها.

وترمي الممارسات الإرهابية لجعل الناس يعيشون في حالة قلق وخوف ورعب مستمر؛ إذ إن الإرهاب يتنافى مع السلام والاستقرار، كما أنه يتعارض بشكل كلي مع المبادئ والأهداف الرئيسية التي يرتكز عليها القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

لقد مسّ الإرهاب معظم المجتمعات، ومن بينها المجتمع الليبي، حيث استغلت الجماعات المسلحة المتطرفة حالة الانفلات الأمني لممارسة أنشطتها الإرهابية، والتي شكّلت دون شك خطرًا على حياة الليبيين ووجودهم.

إن استقرار الأمن من أهم المقومات التي يعول عليها في بناء الدول وتحقيق التنمية في المجتمع؛ فبدونه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هناك دولة، إذ إن الإرهاب يؤثر على التنمية الاقتصادية وعلى الاستثمار، كما أن له خسائر كثيرة سياسية واجتماعية وسياحية واقتصادية، وما إلى ذلك.

ولنا في تدمير العصابات الإرهابية لخزانات النفط في السدرة وراس لانوف سنة 2016 خير مثال على تصميم التنظيمات الإرهابية على تدمير الاقتصاد والدخل الوطني.

لقد تأثرت ليبيا بشكل كبير جدًا من جراء وجود الجماعات الإرهابية وتعرضت لخسائر مالية كبيرة نتيجة الهجمات التي نفذتها على الممتلكات العامة والخاصة والمرافق الرئيسية، كتدمير المباني، مثل ما حدث في بنغازي، ناهيك عن تدمير شبكات المياه والكهرباء، ناهيك عن الخسائر غير المباشرة والتي من أهمها رصد الأموال بمبالغ كبيرة لمحاربة الإرهاب، والتي لولا وجود تلك التنظيمات، لكانت قد صرفت على مشروعات التنمية البشرية كالمستشفيات والمدارس والإسكان، وغيرها.

هكذا هو الإرهاب، ومخططات تنظيماته العدوانية، التي تهدف إلى تدمير المجتمعات وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وإيذائهم وتعريض حياتهم للخطر وإلحاق الضرر بالاقتصاد الذي يعد شريان الحياة للدول.

لم يكن للإرهاب أثر سلبي على اقتصاد البلاد فقط، بل كان له أثر عميق في المجتمع الليبي وخسائر كبيرة باهظة في أساس بناء الدولة وتطورها، وهو الإنسان، وخسرت ليبيا بسببه خسارة فادحة في أبنائها خلال السنوات الماضية.

لقد أسفرت الهجمات الإرهابية، إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف من أبناء ليبيا، سواء بسبب العمليات الإرهابية، كالهجمات الانتحارية والصاروخية والاغتيالات والخطف والإخفاء القسري، أو بسبب مواجهة ومحاربة الإرهاب.

ولقد وثّقت، وكالة أخبار ليبيا 24، في تقارير عدة، روايات عديدة حول الجرائم الإرهابية، من عمليات اغتيال وخطف وتعذيب وتفجير، التي ارتكبتها الجماعات المتطرفة ضد ضحاياها بمختلف المدن والمناطق في ليبيا.

اتفقت جميع الدول على أن الإرهاب خطر “مدمر للحياة”، ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال مهما كانت الغايات، وبالتالي تجب محاربته والقضاء عليه بشتى الطرق والوسائل، حتى لا يمد جذوره وترتقي أفرعه.