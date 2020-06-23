14 إصابة جديدة بكورونا في الأبيار وإجدابيا

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أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية باللجنة العليا لمكافحة كورونا في بنغازي اليوم الثلاثاء تسجيل 14 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا.

وأفادت اللجنة، أن الحالات المسجلة لتفشي الوباء هي، 10 حالات في منطقة الأبيار شرقي بنغازي و4 حالات في إجدابيا.

وقالت اللجنة، أنها ستنشر تفاصيل الإصابات الجديدة المسجلة، خلال إيجاز صحفي للناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا، الدكتور أحمد الحاسي، على تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.