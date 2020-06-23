مكافحة كورونا طبرق: لن نستقبل العالقين في مصر دون جهاز “PCR”

مكافحة كورونا طبرق: لن نستقبل العالقين في مصر دون جهاز “PCR”

أخبار ليبيا24 – خاص

قال رئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا طبرق فرج الجالي لايمكن لنا استقبال المواطنين الليبيين العالقين في مصر عبر منفذ أمساعد بدون توفر جهاز تحليل كورونا “PCR”.

وأضاف الجالي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن هذا الجهاز يساعد في إخراج نتائج التحاليل خلال ساعة، لافتا إلى أن هناك أكثر من 3000 مواطن ليبي عالق في مصر لايمكن استقبالهم بدون توفر هذا الجهاز لدينا.

وتابع رئيس لللجنة :”نحن كلجنة استشارية لانملك هذا الجهاز في هذه المنطقة الحدودية الهامة من طبرق إلى أمساعد، والدفعات السابقة التي استقبلناها في فنادق طبرق نقوم بسحب العينة الأولى ونرسلها إلى بنغازي وننتظر النتيجة بعد عدة أيام مما يسبب لنا الإرباك في عملنا لاستقبال العالقين القادمين من مصر”.

وقال الجالي :”ألغينا عدد 3 فنادق في طبرق لعدم مطابقتها للشروط الصحية، والسعة السكنية لفنادق طبرق لاتتعدى 450 شخص، وكيف لنا أن نقدم الخدمات السريعة للعالقين القادمين من مصر والتابعين لكل المدن الليبية”.

وأوضح رئيس اللجنة أن أغلب رحلات العالقين الأخيرة من خارج طبرق ولم نرى أي دعم من البلديات التابعين لها، آملًا أن تتوفر لهم كل الإمكانيات حتى تؤدي الطواقم الطبية عملها بدقة.