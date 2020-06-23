مستشفى الهواري يستقبل 10 حالات مصابة بكورونا

أخبار ليبيا24

قال مدير مكتب الإعلام في مستشفى الهواري هاني العريبي، اليوم الثلاثاء، إن المستشفى استقبل عدد عشر حالات مصابة بفيروس كورونا قادمة من منطقة الابيار.

وأوضح العريبي بحسب الحساب الرسمي للمستشفى على “فيسبوك” أن الحالات تسع نساء و طفل، مؤكدًا أنه تم تقديم الخدمات الطبية والاحترازية لهم من قبل الطاقم الطبي بالمستشفى.

وأشار مدير مكتب الإعلام في مستشفى الهواري إلى أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا والمتواجدة في المستشفى بلغت 28 حالة.

وكانت اللجنة الطبية الاستشارية في اللجنة العليا لمكافحة كورونا في بنغازي أعلنت اليوم الثلاثاء تسجيل 14 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا.

وأفادت اللجنة، أن الحالات المسجلة لتفشي الوباء هي، 10 حالات في منطقة الأبيار شرقي بنغازي و4 حالات في إجدابيا.