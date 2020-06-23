محترفو ليبيا في الدوري المصري يجرون اختبارات كورونا

هذه الاختبارات جاءت ضمن خطة الاتحاد المصري للرجوع للتدريبات

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أخبار ليبيا 24 – متابعات

أجرى عدد من المحترفين الليبيين في الدوري المصري اختبار ات الكشف عن فيروس كورونا .

وجاءت هذه الاختبارات للاعبي الأندية ضمن خطة الاتحاد المصري للرجوع للتدريبات .

ومن ضمن اللاعبين الذين أجريت لهم التحاليل لاعب الاتحاد السكندري “أنيس سلتو”، و محترف المصري البورسعيدي “مفتاح طقطق” وظهير سموحة “محمد الترهوني” .

هذا و ستظهر نتائج الكشف خلال 48 ساعة وسيتم إعادة الكشف الأحد المقبل .

ويجري اتحاد الكرة عملية المسحات لجميع أفراد المنظومة الرياضية، وذلك تنفيذا لبنود الإجراءات الطبية الموضوعة من قبل اللجنة الطبية ووفقً للأكواد التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة المصرية ضمن خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة المصرية كانت قد أعلنت السماح للاعبين بخوض التدريبات بداية من، السبت، مع إتاحة استئناف المسابقات المحلية يوم 25 يوليو القادم.

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