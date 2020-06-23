قلق أممي إزاء استمرار التعبئة العسكرية في ليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها من استمرار التعبئة العسكرية في وسط ليبيا، معتبرة أن “آخر ما تحتاج إليه ليبيا الآن هو المزيد من القتال”.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين أمس الإثنين: “من الواضح أن آخر ما تحتاج إليه ليبيا الآن هو المزيد من القتال، والمزيد من التعبئة العسكرية، والمزيد من نقل الأسلحة، والمزيد من وجود المقاتلين الأجانب أو المرتزقة على أراضيها”.

وأضاف دوجاريك: “نشعر بالقلق من استمرار التعبئة العسكرية في وسط ليبيا، وبخاصة في سرت، ومن نقل الأسلحة من الخارج، واستمرار تجنيد المرتزقة، وجميع الانتهاكات الصارخة لحظر الأسلحة”.

ودعا دوجاريك، طرفي النزاع في ليبيا إلى عدم تصعيد الوضع، قائلا: “أعتقد أنه من المهمّ أيضا أن لا يقوم أي من الطرفين بأي أمر من شأنه أن يزيد الموقف سوءا”، بحسب تصريحاته لوكالة فرنس برس.