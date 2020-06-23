سامح شكري: لن نسمح بسيطرة الإرهابيين والمليشيات على ليبيا شكري يحذّر من نقل المرتزقة والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا

أخبار ليبيا24

جدد وزير خارجية مصر، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، التأكيد على أن بلاده لن سمح بسيطرة الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة على ليبيا، مؤكدًا أنها لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراء لمنع ذلك.

أتى ذلك، خلال كلمة شكري في اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بشأن ليبيا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي رفضت حكومة الوفاق المشاركة فيه، بحجة عدم مشاورتها في ذلك.

وحذّر وزير خارجية مصر، من تبعات مواصلة التدخلات الأجنبية على الأراضي الليبية، وعلى رأسها تركيا لدعم تلك الجماعات والمليشيات، وسياستها التخريبية عبر نقل المرتزقة الأجانب والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد قال السبت، إن تجاوز مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية يعتبر بمثابة “خط أحمر” لبلاده “وأمنها القومي”.

ودعا السيسي، خلال تفقده للمنطقة الغربية العسكرية المصرية، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، عند نقطة الاشتباك الحالية على حدود سرت وقاعدة الجفرة.