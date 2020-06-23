رايتس ووتش: مجموعات الوفاق لا تفي بالتزاماتها بالقانون الإنساني الدولي

أخبار ليبيا24

قالت “هيومن رايتس ووتش” إن المجموعات المتحالفة مع حكومة الوفاق لا تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين، مؤكدة أنها مسؤولة عن القصف العشوائي والغارات، وكثيرا ما لم تضمن خلو محيط المنشآت العسكرية المستهدفة من المدنيين.

وأضافت، في بيان الإثنين، حول إنشاء مجلس حقوق الإنسان لجنة تقصي والتحقيق في الانتهاكات الإنسانية في ليبيا، أن “منذ سيطرة حكومة الوفاق على ترهونة مع انسحاب القوات المسلحة وحلفائها في أوائل يونيو، وردت تقارير عن نهب وتدمير ممتلكات خاصة من قبل الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني وإساءة معاملة المعتقلين”.

وقالت، منظمة حقوق الإنسان، إنها وثّقت محنة عدة آلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين في ظروف غير إنسانية في مرافق الاحتجاز التي تديرها وزارة الداخلية في حكومة الوفاق والمهربين والمتجرين بالبشر، حيث يتعرضون للعمل القسري والضرب والاعتداء الجنسي.