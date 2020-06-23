خارجية الوفاق: نتحفظ على إعلان وزراء الخارجية العرب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، أنها لم تشارك في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري، بخصوص الأوضاع في ليبيا، مشيرة إلى أن الاجتماع تمحور حول الترحيب بإعلان القاهرة، رغم أنه لم يتم فيها دعوة حكومة الوفاق، أو تسُتشر بشأنها، موضحة أنه لذلك تمت المشاركة في الاجتماع الوزاري على مستوى المندوبية، أي مندوب ليبيا المكلف لدى جامعة الدول العربية.

وذكرت خارجية الوفاق، في بيان لها، أنه تم التحفظ على الفقرة الثامنة من القرار المتعلقة بالترحيب بالإعلان، مُستدركة: أنه تم التحفظ على جزء من الفقرة السابعة، موضحة أنها لا تميز بين قوات دولة صديقة تواجدت على الأراضي الليبية بناء على دعوة واتفاق مكتوب بين الحكومتين الشرعيتين أودع لدى الأمم المتحدة، وبين قوات أخرى تجاوزت سيادة الدولة الليبية وتواجدت في ليبيا بشكل غير مشروع لدعم العدوان والانقلاب على الشرعية وتعطيل قيام الدولة المدنية الديمقراطية التي يطمح إليها الليبيون ويسعون إلى تحقيقها، حسب البيان.

وأسفر اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، اليوم الثلاثاء، بناء على طلب مصر، عن عدة مخرجات بشأن الأزمة الليبية؛ تضمنت الالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس وآخرها القرار 753 الصادر عن الدورة العادية 30 على مستوى القمة التي انعقدت بتونس.

وشملت المخرجات التي أعلنتها الجامعة العربية، في بيان، الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ومستقبلها الديمقراطي، وأهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، ودعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات في 17 ديسمبر 2015م.

ونصت على دور كل المؤسسات الشرعية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين، بالإضافة إلى الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا، وأهمية التنسيق بينها لإنهاء الأزمة الليبية، مؤكدة رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أي كان نوعها ومصدرها.