جنائي بنغازي يضبط شخص بحوزته سيارة مسروقة من طرابلس

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أعلن مكتب الإعلام الامني في مديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي في المُديرية تمكن من ضبط شخص بحوزته مركبة مسروقة من مدينة طرابلس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني معلومات وردت لدى قسم البحث الجنائي من أحد مصادره السرية و الموثوق بها إلى مجموعة التحريات مفادها أن سيارة مسروقة من مدينة طرابلس موجودة بحوزة أحد الأشخاص في مدينة بنغازي ويقوم باستعمالها.

وأشار مكتب الإعلام إلى أنه تم فتح محضر تحريات بالواقعة وتم التحري وجمع المعلومات عن ذلك الشخص، مؤكدًا أن الجهود أسفرت بتحديد مكان تواجده على الفور تم إعداد كمين له وضبطه وهو على متن هذه المركبة.

وأضاف مكتب الإعلام الأمني أنه تبين بعد ضبط المتهم أنه كان في حالة سُكر ظاهر وضبط بحوزته سلاح ناري بندقية نوع كلاشن كوف وقنينتين بهما مواد مُسكرة إضافة إلى مخدر الحشيش.

وأفاد مكتب الإعلام الأمني أنه بالاستدلال معه وذلك بعد عودته لرشده اعترف بأن المواد المُسكرة والمواد المُخدرة تخصه وكذلك السلاح الناري وادعى أنه قام بشراء المركبة من شخص آخر بمبلغ مالي 10,000 دينار ليبي.