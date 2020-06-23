ثلاث حالات وفاة جديدة بكورونا في سبها المركز الوطني يجدد الدعوة باتباع الإجراءات الوقائية من كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء تسجيل 3 حالات وفاة جديدة في سبها، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الوفيات المسجلة في ليبيا منذ بدء انتشار الوباء إلى 13 حالة وفاة.

وجدد المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدعوة لضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

كما جدد المركز الوطني لمكافحة الأمراض مناشدته للمواطنين بالمناطق التي يحدث فيها سريان للفيروس بعدم مغادرة المنطقة، حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.