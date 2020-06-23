تسييري طبرق يبحث أوضاع 3000 ليبي عالق في مصر

أخبار ليبيا24 – خاص

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مع بلديات أمساعد وبئر الأشهب ومدراء الأمن واللجنة الاستشارية لمكافحة كورونا أوضاع أكثر من 3000 مواطن ليبي عالق في مصر من جميع المدن الليبية.

ودعا بالخطابية خلال الاجتماع الإثنين وزيري الداخلية والصحة بالحكومة الليبية لزيارة المنفذ للوقوف على الإمكانيات التي يحتاجها خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.

وأكد على استمرار غلق حدود بلدية طبرق الغربية والجنوبية بعد انتشار جائحة كورونا في بعض المدن الشرقية، مطالبًا كل عمداء البلديات في ليبيا التعاون كلًا فيما يخصه من العالقين التابعين لهم.

ومن جهته، أكد رئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة كورونا فرج الجالي أن الوضع الصحي ضعيف الإمكانيات سواء بالمنفذ البري أو داخل المركز الطبي لمواجهة أكثر من 3000 مواطن عالق في مصر.



وكان الجالي أكد في تصريح لـ”اخبار ليبيا24″ أنه لايمكنهم استقبال المواطنين الليبيين العالقين في مصر عبر منفذ أمساعد بدون توفر جهاز تحليل كورونا “PCR”.

وأضاف أن هذا الجهاز يساعد في إخراج نتائج التحاليل خلال ساعة، لافتا إلى أن هناك أكثر من 3000 مواطن ليبي عالق في مصر لايمكن استقبالهم بدون توفر هذا الجهاز لدينا.

وتابع رئيس لللجنة :”نحن كلجنة استشارية لانملك هذا الجهاز في هذه المنطقة الحدودية الهامة من طبرق إلى أمساعد، والدفعات السابقة التي استقبلناها في فنادق طبرق نقوم بسحب العينة الأولى ونرسلها إلى بنغازي وننتظر النتيجة بعد عدة أيام مما يسبب لنا الإرباك في عملنا لاستقبال العالقين القادمين من مصر”.