تسجيل 24 إصابة كورونا جديدة في ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم الإثنين تسجيل تطور وبائي جديد باكتشاف 24 حالة موجبة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيا له عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن الحالات كانت 8 حالات في مدينة سبها، بينها عدد 5 حالات مخالطة، وعدد 3 حالات جديدة.

وأضاف المركز أنه تم أيضًا تسجيل عدد 9 حالات في مدينة طرابلس، وهذه الحالات الـ 9 هي حالات مخالطة، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل عدد 4 حالات جديدة في مدينة مصراتة.

وأفاد المركز الوطني امكافحة الأمراض أنه تم تسجيل حالة واحدة جديدة في منطقة بن جواد، إضافة إلى تسجيل حالة واحدة مخالطة في مدينة البريقة وحالة أخرى جديدة في مدينة أجدابيا.

واعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل تماثل عدد 13 حالة للشفاء ليكون إجمالي المتعافين 116 متعافي، موضحًا أن إجمالي الاصابات بلغ 595، والحالات النشطة 469 حالة، والوفيات 10 حالات.