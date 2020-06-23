بلدي غريان يتهم قوات الجويلي بالهجوم على مقره عسكري غريان : سنرد بقوة السلاح على كل من يحاول زعزعة الأمن بالمدينة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف المجلس البلدي غريان، تفاصيل الاعتداء المسلح، على بلدية غريان، أمس الإثنين، موضحًا قيام مجموعة مسلحة تتبع للمدعو أسامة اجويلي، بالهجوم على مقر المجلس البلدي غريان واستهدفته بوابل من الرصاص.

البلدي غريان أوضح، في بيان له، أن الحادث أدى إلى إصابة شرطي مكلف بتأمين المبنى، وإحداث أضرار مادية لحقت بالمقر، وبالأخص مكان عمل لجنة الطوارئ المختصة بالسيولة النقدية.

ولفت المجلس، إلى أن ذلك حدث بسبب ادعائهم اشتراك البلدية، في إعادة تشكيل المجلس العسكري على خلفية مطالبات ما أسماهم “العسكريين والثوار”، بحقوقهم وإنهاء التهميش، موضحة تضامن البلدية معهم في مطالبهم المشروعة ونقلها للجهات المسؤولة في الدولة.

وأكد المجلس البلدي غريان، على أن حل أي إشكاليات، لا يكون إلا بالطرق المشروعة قانونًا، مُشددًا أن لغة فرض الرأي بالقوة وباستخدام العنف لن تُجدي، وأنه ستُحال الواقعة بأشخاصها وجهاتها إلى الجهات القانونية وسلطات فرض القانون.

وشدد أنه جسم مُنتخب، وخاضع للقانون، وأن كل محاولات التدخل في اختصاصاته أو إسقاطه بالفوضى أو تشويهه أو الاعتداء على أعضائه أو موظفيه سواء من مجموعات مسلحة أو من سياسيين أيًا كانوا، أمر مرفوض وغير مقبول.

وفي الختام، اعتبر المجلس البلدي غريان، هذا البيان بلاغًا للنائب العام والمدعي العام العسكري، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق، وكافة الجهات المعنية للتدخل ورصد كافة الخروقات، واتخاذ ما يلزم.

وفي وقت سابق، أكد المجلس العسكري ولواء غريان التابعين للمنطقة الغربية بحكومة الوفاق، أنه سيرد بكل قوة وحزم على كل من تسول له نفسه المساس بأمن المدينة والمواطنين داخلها.

وقال عناصر المجلس واللواء، في تسجيل مرئي أنهم لن يتوانوا عن مداهمة أي أوكار يكون بداخلها أحد العناصر التي تهدف إلى زعزعة أمن المدينة.

وتشهد الساحة الليبية أحداثا متسارعة وتطورات يومية منذ سيطرة مليشيات الوفاق على الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس والمنطقة الغربية بالكامل، واتجهت حاليا نحو سرت في سبيل الوصول إلى منطقة الهلال النفطي، إلا أنها تتكبد خسائر فادحة في المعارك الدائرة هناك.

ودأبت تركيا على إرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في حربها ضد قوات الجيش الوطني التي تسعى لتحرير طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها.