بدء عمل الفريق المعني بالقانون الدولي وحقوق الإنسان بليبيا

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بدء عمل فريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في ليبيا.

وقالت البعثة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن عقد فريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان أول اجتماع له اليوم عن طريق الاتصال المرئي، وذلك وفقاً لخلاصات مؤتمر برلين وفي إطار لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا.

وضم الاجتماع ممثلين عن البلدان التي شاركت في مؤتمر برلين والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وفق ما نشرت البعثة الأممية على موقعها الرسمي.

وأعربت البعثة، عن امتنانها لدولتي هولندا وسويسرا على قبولهما التشارك في رئاسة فريق العمل، وذلك عرفاناً منها بريادتهما في هذين المجالين.



وذكرت البعثة، أن المشاركين تلقوا خلال الاجتماع إحاطة بشأن اختصاصات فريق العمل، وناقشوا مسودة أولويات التنفيذ، وتبادلوا مساهماتهم المرتقبة لتعزيز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في ليبيا من خلال فريق العمل.



ورحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، ببدء أعمال هذا الفريق بالغ الأهمية، مثمنة المشاركة القوية للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية في إطار مسار برلين، وهو ما يؤكد أن احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أمر أساسي لتحقيق السلام الدائم في ليبيا، حسب قولها.

وقالت وليامز: أنه “كما قال الأمين العام للأمم المتحدة مراراً وتكراراً، لا يوجد سلام ولا تنمية بدون حقوق الإنسان، وهو ما ينطبق أيضاً على ليبيا”.

وسيعقد فريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان اجتماعات منتظمة تحت الرئاسة المشتركة لهولندا وسويسرا ومكتب حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة للبعثة الأممية في ليبيا لدعم تنفيذ خلاصات مؤتمر برلين وتعزيزها وتنسيق العمل بشأنها.