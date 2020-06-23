العليا لمكافحة كورونا: اكتشفنا عدم جاهزية أي مدينة للتعامل مع “كورونا”

العليا لمكافحة كورونا: اكتشفنا عدم جاهزية أي مدينة للتعامل مع “كورونا”

أخبار ليبيا24

كشفت رئيس اللجنة الطبية الاستشارية العليا لمكحافة وباء كورونا فتحية العريبي اليوم الثلاثاء عدم جاهزية أي مدينة للتعامل مع مرض ومصابي فيروس كورونا باستثناء مدينة البيضاء وطبرق ودرنة.

وأضافت العريبي في بيان لها تحصلت “أخبار ليبيا24” على نسخة منه أنه باستثناء المدن المذكرة لم تلتزم البقية بإنجاز ما أسند لها من مهام، رغم قيام اللجنة العليا بتشكيل لجان فرعية في أغلب المناطق في وقت مبكر جدًا من هذه الجائحة.

وأشارت رئيس اللجنة إلى أنه تم إمداد اللجان الفرعية بالتجهيزات الطبية اللازمة وقيام اللجان بتزويدنا بتقارير دورية مفادها إنشاء مقرات العزل الطبي والحجر لحالات الإصابة والاشتباه.

وأوضحت العريبي أنه بناء على ذلك وفي حال عدم القدرة على تفعيل مقرات العزل والحجر سيتم الاستناد على توصيات منظمة الصحة العالمية في التعامل مع مرض كورونا.

وأكدت رئيس اللجنة أن من توصيات المنظمة بقاء جميع الحالات المصابة بالفيروس والمخالطين لها والذين ليست لديهم أعراض او أعراض طفيفة في منازلهم لمدة أسبوعين على الأقل مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية.

وذكرت العريبي أن من بين التوصيات أيضًا إحالة المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية صحية من قبل الاطباء وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة فقط إلى الأماكن المعدة من قبل وزارة الصحة لإيوائهم وتقديم الرعاية الصحية لهم.

ولفتت رئيس اللجنة أن من توصيات منظمة الصحة العالمية الاستمرار في التقصي النشط لفرق الرصد والتقصي في كافة البلديات لاكتشاف أي بؤر جديدة.