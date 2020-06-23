السعودية تقرر إقامة الحج هذا العام “بأعداد محدودة جدا”

أخبار ليبيا24 – متابعات

قررت السعودية، إقامة موسم الحج لهذا العام بعدد “محدود جدا” من الحجاج من مختلف الجنسيات من المقيمين فيها، وذلك بسبب استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا في العالم، وعدم توفر دواء أو لقاح للمصابين بالفيروس.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان لها أمس الإثنين: “في ظل استمرار هذه الجائحة، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، وازدياد معدلات الإصابات عالميًا، فقد تقرر إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة”.

وأضافت الوزارة، أن حصر إقامة الحج لمختلف الجنسيات المقيمة لديها بأعداد محدودة يعزى إلى رغبتها في “إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا”، وحرصا على الأمن الصحي العالمي بسبب “خطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم”.

وأكدت الوزارة، أن هذا القرار لاقى مباركةً إسلاميةً ودولية لما كان له من إسهام كبير في مواجهة الجائحة عالميًا، ودعمًا لجهود الدول والمنظمات الصحية الدولية في محاصرة انتشار الفيروس.

وصرح وزير الحج والعمرة السعودي بشأن هذا القرار، قائلا: “حفظ النفس البشرية هي العامل الأول لدينا لذلك فقد تم العمل على إعداد خطط استثنائية لتنفيذ حج هذا العام بالتنسيق مع وزارة الصحة بدءًا من العزل الصحي للحجاج قبل وبعد أداء مناسك الحج”.

وأشار الوزير، إلى أنهم عملوا مع وزارة الصحة بتحديد الإجراءات الصحية المطلوب اتبعاها لتنظيم حج آمن، مؤكدا وضع الخطط المستوفية للمعايير الصحية في تفويج الحجاج وتنقلهم، إضافة إلى اعتماد المعايير العالمية الصحية في التغذية.

وجاء القرار بعدما كانت السعودية علّقت أداء العمرة في مارس الماضي جراء تفشي الجائحة في العالم، ودعت وزارة الحج الدول الإسلامية في نهاية الشهر نفسه إلى التريث قبل القيام بأي خطط للحج حتى تتضح الرؤية بشأن فيروس كورونا.