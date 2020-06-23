الرصد والتقصي البيضاء يأخذ عينات 172 حالة

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أعلن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة في إدارة الشؤون الصحية البيضاء اليوم الثلاثاء قيامه بعمل التحاليل الخاصة بفيروس كورونا وأخذ عينات SWAB للنزلاء العائدين من الخارج.

وأوضح فريق الرصد والتقصي أنه تم إجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا وأخذ عينات من “172” حالة في عدد من الفنادق في المدينة.

وأشار فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة إلى أن هذه هي العينة الأخيرة بعد انتهاء فترة الحجر لهم للتأكد من خلوهم من الإصابة، وفي إنتظار نتائج العينات التي قامت الفرق بأخذها.