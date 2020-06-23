الجزء الثاني | أهالي ضحايا درنة: لن نكون بوقا للإرهاب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يظل أهالي مدينة درنة الضحية الأولى لعدم الاستقرار الناجم نتيجة الصراع الذي كان بين تنظيم الدولة داعش وشوري درنة القريب من تنظيم القاعدة اللتان كانتا تقاتل للسيطرة على المدينة .

وشهدت هذه الاشتباكات أعمال النهب وتدمير الممتلكات والاعتقال التعسفي والتصفية الجسدية للأسرى، الأمر الذي جعل البعثة الأممية في ليبيا تصفها بأنها تندرج ضمن جرائم الحرب “إذا ثبت صحتها”.

وجاء في تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 2272 أسرة نزحت منذ السادس من يونيو في هام 2018، إلى المناطق المجاورة للمدينة، في حين اختارت نحو ألف عائلة أخرى النزوح إلى أحياء ومدارس داخل درنة.

ورصدت أخبار ليبيا 24 من داخل مدينة درنة العديد من الحالات التي اختطف فيها عناصر تنظيم داعش، ومليشيا أبوسليم، وأنصار الشريعة شباب بتهم كيدية ملفقة لتجبر ذويهم على تنفيذ مأربهم أو الخضوع لهم، هذه القصص تناولها الوكالة على ثلاثة أجزاء واليوم نسرد قصة الجزء الثاني، حيث التقت الوكالة في الجزء الأول المواطن أكرم جاد المولي عبد الرحيم الغيثي مدرب بثانوية الشرطة درنة، والذي هجر وأسرته من درنة وأخيه مفقود، والآخر خطف وقتل.

واليوم تلتقي الوكالة بالمواطن محمد عبد الونيس الجازوي، والذي يسرد قصته بأن عناصر تنظيم الدولة وشوري درنة الإرهابي قتلوا بعض أفراد عائلته وقاموا بتهجيرنا وتدمير بعض منازلنا .

ويقول الجازوي إنه فقدت خمس من أفراد أسرته على يد التنظيمات الإرهابية “مفتاح عبد الونيس محمد” اغتيل، و”محمود عبد الونيس” خطف ولا نعرف مصيره إلى الآن، و”حسين عبد الونيس” تطوع لتفكيك الألغام وقضي في انفجار لغم، و”عبد الونيس صالح عبد الونيس” اغتيال في كرسه، وابني “سراج” تعرض لمحاولة اغتيال، وابني “عماد وعبد الونيس”، و”علاء” و”رؤف” كلهم سجنوا في سجون مليشيا أبوسليم هجرنا من درنة وسرقت التنظيمات الإرهابية محلاتنا .

هذه العائلة اشتهرت في درنة “بعائلة كوشة “بداية مشاكلهم مع الجماعات الإرهابية في درنة مع بداية المظاهرات مطالبة بقيام الدولة، ويتابع أن رسائل التهديد والمضايقات بدأت تصلنا لي أنا شخصيًا ولأبنائي وأخوتي، بدأت بقتل ابن أخي عندما اغتيل وهو متزوج وله وولدين وبعدها تعرض أخية لمحاولة اغتيال أصيب إصابات بالغة خلالها .

وذكر أنه تم خطف أخيه وطلب منا مغادرة درنة وإلا سيجدون رأسه أمام المنزل، وما كان أمامنا إلا الخروج من المدينة حفاظًا على حياة أخي، فدمروا منزلنا بعد أن أحرقوه، واحرقوه شقة أخي .

ويضيف الجازوي أنه بعد أن تم طرد داعش من درنة بعد معاركه وخلافه مع مليشيا أبوسليم عدنا للمدينة، وكانت مليشيا بوسليم هي من تسيطر على المدينة.

وبعد عودتنا بفترة بسيطة – يقول الجازوي – القت مليشيا أبوسليم القبض على ابني “عماد”، وهو من مواليد عام” 1996 ” بتهمة سرقة “نضيدة سيارة”وهو منها براء، وكانت العملية كيديه لأننا طالبنا في السابق بقيام دولة المؤسسات والجيش والشرطة .

ويروي الجازوي قد كان عناصر بوسليم الإرهابية ينتهجوا منهج تلفيق الاتهامات للتشفي من يعارض أفكارهم أو لإرغامهم على الرضوخ لهم .

واختتم الجازوي حديثه أن ابنه تعرض لأسوء أنوع التعذيب بالكهرباء، والماء، والتعليق، والجلد، وسجن لمدة ثمان أشهر إلى أن دخلت قوات الجيش وحررته من سجنه وحررت درنة من هذا الظلم .