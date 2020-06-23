الثني يحث على الإسراع بصيانة الجسور التي دمرها داعش في بنغازي

الثني يحث على الإسراع بصيانة الجسور التي دمرها داعش في بنغازي
الجسور المستهدفة طريق المطار وجسر طابلينو وجسر الكيش
أخبار ليبيا 24
أصدر رئيس مجلس وزراء بالحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء تعليماته بالإسراع في صيانة الجسور التي دمرها الإرهابيين في مدينة بنغازي، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري.
وناقش الاجتماع الذي عقد بمكتب رئيس مجلس الوزراء في ديوان رئاسة المجلس بمدينة بنغازي نتائج الجولة التي أجراها الثني لتفقد الجسور والطُرق المُتهالكة في المدينة.
وشدد الثني على ضرورة الإسراع في صيانة الجسور المُدمرة من قبل الجماعات الإرهابية خلال فترة سيطرتها على المدينة.
و أكد الثني على ضرورة صيانة الجسور المُتهالكة مثل جسر طريق المطار وجسر طابلينو وجسر الكيش .
وبحث الاجتماع أيضًا أعمال الصيانة بالمدخل الشرقي للمدينة، والبدء في استلام المُقايسات، متطرقًا إلى أعمال النظافة بالمدينة.
يشار إلى أن تنظيم “داعش” الإرهابي إبان سيطرته على منطقة الصابري فجر الجسر البحري الرابط بمنطقة الصابري مع شمال شرق مدينة بنغازي خشية تقدم الجيش الوطني الليبي عملياً لتحرير المنطقة الواقعة شمالي مدينة بنغازي، وتعتبر هذه المرة الثانية التي يقدم فيها التنظيم المتطرف على تفجير جسر بذات المنطقة.