الثني يحث على الإسراع بصيانة الجسور التي دمرها داعش في بنغازي

الثني يحث على الإسراع بصيانة الجسور التي دمرها داعش في بنغازي الجسور المستهدفة طريق المطار وجسر طابلينو وجسر الكيش

أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس مجلس وزراء بالحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء تعليماته بالإسراع في صيانة الجسور التي دمرها الإرهابيين في مدينة بنغازي، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمكتب رئيس مجلس الوزراء في ديوان رئاسة المجلس بمدينة بنغازي نتائج الجولة التي أجراها الثني لتفقد الجسور والطُرق المُتهالكة في المدينة.

وشدد الثني على ضرورة الإسراع في صيانة الجسور المُدمرة من قبل الجماعات الإرهابية خلال فترة سيطرتها على المدينة.

و أكد الثني على ضرورة صيانة الجسور المُتهالكة مثل جسر طريق المطار وجسر طابلينو وجسر الكيش .

وبحث الاجتماع أيضًا أعمال الصيانة بالمدخل الشرقي للمدينة، والبدء في استلام المُقايسات، متطرقًا إلى أعمال النظافة بالمدينة.

يشار إلى أن تنظيم “داعش” الإرهابي إبان سيطرته على منطقة الصابري فجر الجسر البحري الرابط بمنطقة الصابري مع شمال شرق مدينة بنغازي خشية تقدم الجيش الوطني الليبي عملياً لتحرير المنطقة الواقعة شمالي مدينة بنغازي، وتعتبر هذه المرة الثانية التي يقدم فيها التنظيم المتطرف على تفجير جسر بذات المنطقة.