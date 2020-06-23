الأسرة الرياضية تفقد حارس المنتخب الليبي السابق

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فقدت الأسرة الرياضيه في ليبيا يوم أمس الإثنين الحارس السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم بشير غريبة إثر مرض لم يمهله طويلا.

ونعى نادي الجزيرة في مدينة زورارة وفاة حارسة السابق في منشور على صفحة النادي الرسمية على ف”فيسبوك” كتب فيه:”حارس مرمى فريق الجزيرة والمنتخب الوطني الأسبق بشير غريبة ، في ذمة الله ، نسأل الله العلي العظيم أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله وذويه جميل الصبر والسلوان ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) .”

وبدأ غريبة كرة القدم من خلال المدارس بمدينة زوارة، ومن ثم انتقل للعب مع نادي الجزيرة زوارة سنة 1972 إلى 1989 وتم اختياره للمنتخب المدرسي، ومن ثم المنتخب الوطني خلال الفترة 1975 إلى 1982 وشارك مع المنتخب العسكري خلال الفترة من 1983 إلى 1989.