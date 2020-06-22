من مخططات الإرهاب .. تدمير المؤسسات العسكرية والأمنية

أخبار ليبيا24 – خاصّ

لاحظ الليبيون أن الإرهاب لم يترك خلفه إعماراً ولا بناءً وازدهاراً وتنميةً، بل ترك خلفه الدمار والفساد في كافة مناحي الحياة، وأزهق مئات الأرواح البريئة ومارس ضد الكثيرين أشد أنواع الجرائم الإنسانية التي لا تمت بالإسلام والشريعة بأي صيلة.

هذا الدمار والفساد طال جميع قطاعات الدولة والمؤسسات العامة والخاصة، وتسبب في دمارا هائلا في البنية التحتية في بعض المناطق التي كان الإرهابيين يختبؤون فيها ويتخذونها خطا دفاعيا لهم، بالإضافة إلى أن الإرهاب قد ترك أثرا سلبيا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وفي الجوانب النفسية للمواطنين في معظم أنحاء البلاد.

ورغم هزيمة التنظيمات الإرهابية في بنغازي ودرنة وسرت وفي الجنوب الليبي ومقتل أبرز قياداته الوطنية والأجنبية، إلا أن هذه التنظيمات تركت أثرا سيئا للغاية في معظم مجالات الحياة المعيشية للشعب الليبي، أبرزها القطاع الأمني الذي يعتبره المواطن المطلب الأساسي الذي يجب أن يتوفر له في حياتيه اليومية.

فقد قامت الجماعات الإرهابية والمتطرفة بعد بسط سيطرتها على بعض المناطق بقوة السلاح، بتدمير وإلغاء كافة الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية التي يعتبرها الإرهابيين عدوهم الأول لدولتهم ويقوفون عائقا ضد أهدافهم ومصالحهم في ليبيا، ويصنفونهم ضمن قائمة المرتدين.

وارتكب الإرهابيون عمليات قتل واغتيال ضد الضباط والعسكريين ورجال الشرطة ورجال الأمن، وقام بعمليات اعتقال وخطف وتعذيب وجرائم وانتهاكات إنسانية أخرى ضد أفراد المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية الذين كانوا يعملون ويسعون من أجل توفير الأمن للمواطن والدفاع عن الوطن من المعتدين.

وطيلة فترة سيطرت العناصر الإرهابية على بنغازي ودرنة وسرت، فقد كانت هذه المدن تشهد العديد من الجرائم البشعة، من عمليات الذبح وقطع الرؤوس والأطراف للضحايا والتمثيل والتنكيل بجثامين القتلى من أجل ترهيب وتخويف الأخرين، ليترك ذلك أثرا سيئا لدى المدنيين.

وأقفلت التنظيمات الإرهابية جميع المؤسسات القضائية والعدلية والمحاكم، وأنشأ وفتح محاكم “شرعية” على حد قوله، وماهي بشرعية ولم تمت بالشريعة أي صيلة، وقام بتطبيق أحكامه الظالمة على المواطنين والعسكريين ورجال القضاء والشرطة ونفذ في حقهم أحكاما بالإعدام بقطع الرؤوس في الساحات العامة أمام مرأى الجميع.

وكان يعلم قيادات الجماعات الإرهابية والمتشددة في ليبيا أنه من أجل تحقيق أهدافهم ومصالحهم في البلاد ويتطلب منهم ويشترط عليهم القضاء على القطاع الأمني وضباطه وأفراده بالكامل، لتسهيل الطريق أمامهم لإنجاح مشروعهم الإرهابي الذي يسعى إلى نشر فكرهم الإجرامي والتكفيري المتطرف.

ولكن الليبيون لم ينتظر طويلا ولم يجلس مكتوف الأيدي للمشاهدة والمتابعة حتى ينجح الإرهابيين في تحقيق ما يسعون إليه، بل وقفوا وقفة رجل واحد وهبوا هبة قوية وشجاعة من أجل الثأر لكل من طالته أيدي الغدر والإرهاب، ومن أجل الدفاع عن أرض الوطن.

ولم تكن تكلفة فاتورة حرب الليبيين للقضاء على الإرهاب رخيصة، بل كلفتهم الآلاف من الأرواح والكثير من التضحيات وفقدوا خلالها رجالا وشبابا من أغلى ما يملكه الوطن، إلى أن نجحوا في تطهير البلاد من دنس وبراثن الإرهابيين.