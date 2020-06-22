ماكرون يندد من جديد بالتدخل التركي في ليبيا

أخبار ليبيا24

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنديده بالتدخل التركي في ليبيا، قائلًا، “إن تركيا تلعب دورا خطيرا في ليبيا يتعارض مع قرارات مؤتمر برلين ويهدد الأمن والسلام في ليبيا وكذلك جيرانها إضافة إلى أمن أوروبا”.

وأضاف، في مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي، قيس سعيد، الذي يجري زيارته الرسمية الأولى إلى فرنسا منذ توليه السلطة، “أتيحت لي الفرصة بالفعل لأقول بوضوح شديد للرئيس أردوغان إنني أعتبر أن تركيا تمارس لعبة خطيرة في ليبيا اليوم تتعارض مع جميع التزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر برلين.