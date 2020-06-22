كورونا.. ليبيا تتخطى عتبة الـ 570 إصابة

أخبار ليبيا24

تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، اليوم الإثنين، عتبة الـ 570 إصابة بعد تسجيل 27 حالة جديدة للعدوى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض الأحد 27 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد بعدد من المدن بجنوب وغرب البلاد.

وأفاد المركز، في نشرته اليومية حول الجائحة، أنه قد جرى تسجيل 21 حالة جديدة في سبها منها 14 حالة مخالطة و7 حالات جديدة، كما سجل 3 حالات جديدة في طرابلس:- مجموع الحالات 3 حالات وحالة واحدة جديدة في زوارة و4 حالتان جديدتان في مصراتة.

وبتسجيل هذه الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 571 إصابة، بينها 458 حالة نشطة.

كما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تماثل 5 حالات للشفاء، ليكون إجمالي المتعافين 103 متعافي، بينما استقر عدد الوفيات عند الـ10 وفيات.