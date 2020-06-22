قيادة “أفريكوم” تبحث الجهود الأمريكية لتحقيق الاستقرار بليبيا

أخبار ليبيا24 – متابعات

احتضنت مدينة زوارة اليوم الإثنين، اجتماعا ضم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وقائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال ستيفن تاونسند، والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والوفد المرافق له.

وعقد الاجتماع في إطار التشاور وبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وبحث آخر المستجدات العسكرية والأمنية والجهود الأمريكية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بحسب ما ذكرت حكومة الوفاق الوطني على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

كما بحث الاجتماع التنسيق المشترك بين حكومة الوفاق وقيادة “أفريكوم” في محاربة الإرهاب وضرب فلوله في إطار التعاون الاستراتيجي بين دولة ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقد حضر اللقاء وزير الداخلية فتحي باشاغا، ووكيل وزارة الدفاع صلاح النمروش، ورئيس أركان حكومة الوفاق الفريق ركن محمد الشريف، وآمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة الجويلي، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس لواء عبد الباسط مروان، وآمر الوسطى لواء محمد الحداد، وآمر غرفة عمليات سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال.